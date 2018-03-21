В российских школах будут строить роботов
21 марта 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Предполагается ввести занятия по робототехнике во всех школах, чтобы подростки развивали свое мышление и чаще выбирали в будущем профессию программиста. В цифровой век этот как никогда актуально.
По сообщению НСН, молодёжный парламент предлагает ввести в российских школах уроки робототехники. Инициатива будет озвучена сегодня на круглом столе в Госдуме, который посвящён обеспечению цифровой экономики квалифицированными кадрами.
Стоит отметить, что сейчас подобные занятия внедряют в некоторых школах в качестве дополнительных занятий или кружков.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес