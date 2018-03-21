В российских школах будут строить роботов

Предполагается ввести занятия по робототехнике во всех школах, чтобы подростки развивали свое мышление и чаще выбирали в будущем профессию программиста. В цифровой век этот как никогда актуально.

По сообщению НСН, молодёжный парламент предлагает ввести в российских школах уроки робототехники. Инициатива будет озвучена сегодня на круглом столе в Госдуме, который посвящён обеспечению цифровой экономики квалифицированными кадрами.

Стоит отметить, что сейчас подобные занятия внедряют в некоторых школах в качестве дополнительных занятий или кружков.