Последними Путина поздравили эстонцы

В России хорошо известен стереотип об особенной медлительности эстонцев.

Это конечно не так – сами эстонцы считают, что они не медлят, они просто не спешат. Но в случае с поздравлениями Владимира Путина руководство Эстонии подтвердило утверждение, что граждане этой страны всё делают самыми последними.

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд направила своему российскому коллеге Владимиру Путину поздравление по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации уже после всех европейских политиков. В нём в частности говорится следующее: «Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Желаю России и её народу благополучия и процветания, жду развития добрососедских отношений между нашими странами».

Что ж, даже запоздалое поздравление лучше, чем его отсутствие. К примеру, президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась поздравлять Путина с победой на выборах. «Пока Россия не проявляет уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, мы воздерживаемся от поздравлений», говорится в заявлении её пресс-службы.