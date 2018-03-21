Местный «брекзит»

Три важных решения должны были принять в минувшее воскресенье волгоградцы и жители области: выбрать президента страны, определиться со временем и благоустройством ближайшей территории.

Голосование за Президента РФ прошло в рамках общероссийской статистики и сюрпризов не принесло. При явке в 68,14%, о которой отчитался региональный избирком, Владимир Путин набрал 77,56% голосов. Второе место занял Павел Грудинин, набрав 11,73% голосов. Третье место за Владимиром Жириновским - 5,83%. Ксении Собчак удалось вырваться за один процент - 1,2% голосов. Остальные кандидаты – Григорий Явлинский (0,86%), Максим Сурайкин (0,68%,), Сергей Бабурин (0,67%) и Борис Титов(0,57%) не смогли в нашем регионе набрать даже технический 1%.

В победе и перевыборах действующего президента практически никто не сомневался, но градус политической агитации и активности кипел, как никогда. Нагляднее всего его продемонстрировала трагикомическая история, рассказанная одним из знакомых. Хоть это случай и не из нашего региона, но именно он иллюстрирует всё происходящее в Волгоградской области. Привез мой знакомый в хоспис свою пожилую родственницу. При оформлении спрашивает его врач: «За кого бабушка высказывается: за Путина или за Грудинина?». На вопрос удивленного товарища, что, мол, если против Путина, лишат её последнего приюта, врач спокойно ответил: «В хоспис, конечно, положим, но надо определиться с палатой. Чтоб не дай Бог не попала в ту, где сторонники другого кандидата. Вы не представляете, какие у нас тут политические баталии, дело до рукоприкладства доходит. В мои профессиональные обязанности входит следить, чтобы пациенты покидали наши палаты естественным образом, а не путем насильственной смерти».

Процент явки и итоги выборов, конечно же, пойдут в плюс федеральному авторитету Андрея Бочарова - главе Волгоградской области. Он, кстати, как и все приезжие губернаторы, красиво голосовал на участке в планетарии на улице Гагарина. А многим избирателям пришлось простоять в душных часовых очередях, чтобы пробиться к урнам для голосования.

Второе судьбоносное решение, с которым предстояло разобраться на демократическом референдуме, остроумы уже успели окрестить местным брекзитом, поскольку волгекзит неблагозвучно режет ухо. А если совсем кальку переложить на русский, то даже и девиантно оскорбляет слух. По вопросу выбора времени, который вынесли на референдум, 58, 82% избирателей выбрали позицию, которая предусматривает перевод на один час вперед и 40, 16% высказались за сохранение московского времени.

Хотя и ходили разговоры, что референдум придумали в нашей области для увеличения явки, но именно этот вопрос, в буквальном смысле, расколол местное общество пополам. А итоги голосования лишь слегка перевесили одну их чаш весов. Нареканий к процедуре постфакт выказали много. Те, кто голосовал по открепительным, с удивлением узнали, что могут отдать голос только за президента, а для перевода часов для них бланков не предусмотрено. По информации избиркома Волгоградской области тех, кто выбрал не свой участок, а удобный для посещения, было почти 97 тысяч человек. Возмущение вызвала и формулировка вопроса, понять который, особенно первый раз прочитав его на избирательном участке, было сложно. Не случайно флешмоб на площади Павших борцов, посвященный теме времени, получился кривоватым. Организованная большая стрелка из одинаковых мотоциклистов пробежала четко, а маленькая из белых автомобилей то запаздывала, то ломалась.

Но, как ни крути, большинство, хоть и не подавляющее, высказалось определённо. И если с обустройством территорий ещё можно сказать: спасибо, ваше мнение для нас важно. То с часам, которые завели так туго, политесом вряд ли обойдёшься. Теперь и нам, и нашим властям нужно будет как-то жить и куда-то двигаться дальше со своим брекзитом.