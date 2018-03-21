Власти Симферополя выплатят 200 тысяч рублей семье погибших в лифте

Власти Симферополя выплатят 200 тысяч рублей семье женщины с ребенком, погибших 2 марта в результате падения лифта в многоэтажном доме. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации города.

Такая сумма – максимально допустимый размер выплаты вследствие аварий на опасных объектах на территории города. Власти уточнили, что на момент трагедии муниципальные нормативные акты не предусматривали выделение материальной помощи в таких случаях, администрации внесла изменения в соответствующие постановления, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, 2 марта в результате обрушения лифта в многоэтажном доме на улице Балаклавская в Симферополе погибла женщина с шестимесячным ребенком.