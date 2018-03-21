Власти Симферополя выплатят 200 тысяч рублей семье погибших в лифте
21 марта 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Симферополя выплатят 200 тысяч рублей семье женщины с ребенком, погибших 2 марта в результате падения лифта в многоэтажном доме. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации города.
Такая сумма – максимально допустимый размер выплаты вследствие аварий на опасных объектах на территории города. Власти уточнили, что на момент трагедии муниципальные нормативные акты не предусматривали выделение материальной помощи в таких случаях, администрации внесла изменения в соответствующие постановления, пишут "Аргументы недели - Крым".
Напомним, 2 марта в результате обрушения лифта в многоэтажном доме на улице Балаклавская в Симферополе погибла женщина с шестимесячным ребенком.
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