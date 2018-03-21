Игры туркменских престолов не будет

В Туркменистане в это воскресенье пройдут парламентские выборы. И вновь в них примет участие Сердар Бердымухамедов, сын нынешнего президента. Говорят, у него есть все шансы заполучить должность спикера, а значит – стать вторым лицом государства после своего отца, а в дальнейшем с большой долей вероятности – его преемником.

Долгое время ни мы, ни граждане самой Туркмении почти ничего не знали о семье Гурбангулы Бердымухамедова, главы государства. Но не так давно ситуация изменилась. Президент решил вывести из тени своего сына Сердара, и с тех пор карьера молодого человека пошла в гору. На данный момент он занимает пост председателя парламентского комитета по законодательству и его нормам. И даже получил звание подполковника, несмотря на юный возраст. В прошлом году отец наградил сына медалью за заслуги перед отечеством. В общем, о том, что Бердымухамедов-старший готовит себе преемника, начали шептаться уже несколько лет назад. А уж после того, как Сердара стали отправлять на дипломатические переговоры, так и вовсе окрестили «сыном народа». Кстати, на днях молодой политик встречался с Нурсултаном Назарбаевым.

Тем временем президент Туркменистана заверил, что выборы пройдут согласно принципам демократии и гласности. Он также подчеркнул важность возможности проведения онлайн-трансляции с избирательных участков в день выборов.