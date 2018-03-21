Госдума приняла во втором чтении закон о невозвратных билетах на поезда

Сегодня Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о невозвратных железнодорожных билетах. Введение билетов такого типа позволит существенно снизить стоимость проезда на поезде.

Пассажир сможет вернуть «невозвратный» билет только в случае форс-мажорных обстоятельств (болезнь, несчастный случай, смерть близкого родственника). Для подтверждения форс-мажора пассажиру, возвращающему билет, понадобится предъявить соответствующие случаю документы. Аналогичным образом действуют авиакомпании при продаже билетов со сниженной ценой.

У железнодорожного перевозчика пока нет права на продажу невозвратных билетов. Это заставляет закладывать в стоимость билета возможные убытки при возврате билета пассажиром. Соответственно, после вступления нового закона в силу перевозчик обещает новые, более экономичные тарифы для пассажиров железнодорожного транспорта, передает РИА Новости.