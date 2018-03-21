В Волоколамске десятки детей обратились к врачам с жалобами на головокружение
21 марта 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Ученики школ Волоколамска в Московской области обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие. Согласно последней информации, недомогание сегодня ощутили не менее пятидесяти школьников.
В пресс-службе регионального министерства здравоохранения отметили, что к 13.00 в Волоколамскую центральную районную больницу обратилось большое количество детей, которые сообщили о головокружении и тошноте, передает ТАСС.
Один мальчик с повышенным давлением был экстренно госпитализирован, а еще четыре школьника остались в больнице для обследований по просьбе родителей.
Эксперты определят причину ухудшения здоровья детей.
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