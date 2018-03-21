Челябинск будет готов принять пять тысяч гостей саммитов

Глава региона провел очередную встречу с инвесторами, которые вкладывают средства в строительство гостиниц на территории Челябинска. напомним, что в 2020 году здесь состоятся саммиты ШОС и БРИКС, на которые ожидается прибытие порядка пяти тысяч гостей.

Дорожная карта работ по подготовке к большому международному мероприятию утверждена.Губернатор Южного Урала подчеркнул, что проблем с размещением гостей не будет. Увидеть, что имнено будет построено, благоустроено и реконструировано, вы можете на сайте газеты "Вечерний Челябинск".