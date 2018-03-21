Российские танки Т-80 в процессе глубокой модернизации поменяют украинскую «Кобру» на отечественный «Рефлекс». Об этом сообщает Министерство обороны России.

Речь идет о комплексах управляемого вооружения танков «Рефлекс». Комплексы, разработанные тульскими оружейниками и принятые на вооружение в 1985 году, будут устанавливаться на танки Т-80БВМ. В основе боевой системы комплекса находится управляемая сверхзвуковая ракета. Она запускается из ствола пушки танка и наводится на цель по лазерному лучу. Это позволяет вести огонь управляемыми снарядами в движении.

Ранее на Т-80БВМ ставили комплексы «Кобра», которые производил Харьковский тракторный завод Т-64. Министерство обороны приняло решение заменить украинский компонент отечественным.

Т-80 – основной российский танк, а Т-80БВМ – его глубоко модернизированная версия. Обновленная техника оснащена новой системой управления огнем «Сосна-У», имеет тепловизор, лазерный дальномер, автомат сопровождения цели и современную динамическую систему защиты от снарядов и ракет. Поступление модернизированной техники в войска начнется до конца 2018 года, пишет Lenta.ru.