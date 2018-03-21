Строительство коттеджей в Балаклаве не допустят

Депутаты Законодательного собрания Севастополя предложили создать при правительстве города рабочую группу, чтобы не допустить застройку горы Аскети в Балаклаве.

Депутаты рассмотрели обращение одного из граждан Севастополя, который обеспокоен состоянием природных ландшафтов и исторических объектов, расположенных вблизи Балаклавы в районе балки Кефало-Вриси, горы Аскети и высоты 212, пишет «Новый Севастополь».

На Аскети находятся фортификационные сооружения, древние колодцы, необозначенные захоронения участников первой обороны Севастополя 1854-1855 годов. В украинский период на склонах горы были выделены земельные участки товариществам «Благодатьстрой» и «Исторический». Всему этому грозит уничтожение, если будут построены задуманные коттеджи, сообщают "Аргументы недели - Крым".

Для предотвращения этой ситуации обратившийся в парламент гражданин предложил создать рабочую группу, в которую могли бы войти депутаты, представители Севнаследия, Севприроднадзора и другие. Члены комитета и присутствующие на заседании представители правительства поддержали эту идею. Некоторые депутаты считают, что в районе горы Аскети можно создать особо охраняемую природную территорию.