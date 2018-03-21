Командующий ВСУ в Донбассе рассказал о родных в Крыму

Назначенный командующим Объединенными силами украинских силовиков в Донбассе генерал-лейтенант Сергей НАЕВ признался, что его младший брат живет в российском Крыму.

«Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких оговорок. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никоим образом», – сказал он в интервью «Укринформу».

По его словам, отец в 1995 году завершил службу на территории Крыма, после чего вместе с младшим братом остался жить на полуострове. В 2012 году, рассказал Наев, его родители квартиру в Крыму завещали сыновьям, а в октябре 2013 года отец умер, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Мы с братом приняли совместное решение относительно завещания, по которому со временем он должен мне выплатить половину стоимости квартиры. Никаких сделок я с ним не заключал, ведь это семейные дела. Впоследствии в 2016 и в 2017 годах он передал мне две суммы, в эквиваленте по 5 тысяч американских долларов», – сказал НАЕВ.

Командующий признался, что созванивается с родственниками в Крыму, чтобы поздравить с праздниками, и эти звонки «не являются тайной».

«Что касается действий брата на оккупированной территории – он взрослый человек и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, которые остались во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины», – заявил НАЕВ.