Обязательное страхование могут ввести для операторов мусорных полигонов
21 марта 2018, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
Глава вышеуказанной организации Марат Аманлиев отметил, что сейчас вероятность выплат компенсаций полностью отсутствует, так как операторы в случае предъявления каких-либо требований могут почти моментально уйти в процедуру банкротства, оставив людей ни с чем.
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