Обязательное страхование могут ввести для операторов мусорных полигонов

Обязательное страхование деятельности и ответственности могут ввести для российских операторов мусорных полигонов. Эту идею выдвинула Межрегиональная правозащитная организация "Коллективная защита".

Глава вышеуказанной организации Марат Аманлиев отметил, что сейчас вероятность выплат компенсаций полностью отсутствует, так как операторы в случае предъявления каких-либо требований могут почти моментально уйти в процедуру банкротства, оставив людей ни с чем.