Без светоотражающего жилета выходить из машины запрещено
21 марта 2018, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
Теперь, чтобы выйти из машины, даже по нужде, все равно необходимо надеть светоотражающий жилет. Однако данная норма еще требует детальных доработок.
Правила сформулированы настолько криво, что иметь в машине жилет, если водитель не попал в дорожно-транспортное происшествие, совершенно не обязательно. Если водителя остановят на дороге и потребуют жилет, то это будет незаконно, передает сайт НСН.
Получается, что если водитель попал в ДТП, то без жилета ему не выйти, иначе это будет нарушение. То есть он должен появиться из ниоткуда и лишь тогда водитель может выйти.
Отметим, что по данным ГИБДД России, в прошлом году 386 водителей пострадало в ДТП, потому что на них не было светоотражающих жилетов. Причем 67 человек погибли.
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