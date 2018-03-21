Без светоотражающего жилета выходить из машины запрещено

Теперь, чтобы выйти из машины, даже по нужде, все равно необходимо надеть светоотражающий жилет. Однако данная норма еще требует детальных доработок.

Правила сформулированы настолько криво, что иметь в машине жилет, если водитель не попал в дорожно-транспортное происшествие, совершенно не обязательно. Если водителя остановят на дороге и потребуют жилет, то это будет незаконно, передает сайт НСН.

Получается, что если водитель попал в ДТП, то без жилета ему не выйти, иначе это будет нарушение. То есть он должен появиться из ниоткуда и лишь тогда водитель может выйти.

Отметим, что по данным ГИБДД России, в прошлом году 386 водителей пострадало в ДТП, потому что на них не было светоотражающих жилетов. Причем 67 человек погибли.