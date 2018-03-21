Четырнадцать парков Москвы примут участие в акции "Час Земли", которая во всем мире состоится 24 марта. Ключевой площадкой для проведения данного мероприятия в столице России станет парк "Зарядье".

К акции “Час Земли” присоединилось рекордное количество стран

В 2018 году в четырнадцати зонах отдыха города с 20.30 по 21.30 будут полностью отключены иллюминация, декоративная подсветка и освещение входных групп, передает m24.ru. Уже известно, что в Парке Горького в течение часа не будет работать подсветка главного входа, а в "Сокольниках" выключат все освещение на аллее арок, Фестивальной и Фонтанной площадях, а также у Собачьего, Оленьего и Золотого прудов.

Подчеркивается, что Москва поучаствует в международной экологической акции "Час Земли" уже в десятый раз.





