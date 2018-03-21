Россия жестко ответит на любые новые санкции

США думает о введении новых санкций против России из-за «дела Скрипаля». Россия ответит жестко, последовательно и зеркально, заявил на это российский сенатор Константин Косачев.

«Инициаторы таких действий, будь то Великобритания, ее наставник США или их сателлит Польша, должны отчетливо понимать, что каждое такое решение будет не про сокращение числа российского дипперсонала в данной конкретной стране. Каждое такое решение будет про сокращение количественного, а возможно, и качественного, уровня взаимной представленности», - заявил сегодня глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Паритет в этом смысле Россия обеспечит жестко, последовательно и без двусмысленностей: взаимно и зеркально, уверен сенатор.

«Дело Скрипаля» - шумиха, поднявшаяся на Западе после того, как 4 марта в Солсбери, Великобритания, был обнаружен в бессознательном состоянии экс-полковник ГРУ, уличенный в шпионаже, Сергей Скрипаль. Россию незамедлительно, еще до начала расследования по делу, обвинили в отравлении бывшего шпиона, пишет РИА Новости.