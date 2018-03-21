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Алексей Яловенко: так было

21 марта 2018, 09:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Алексей Яловенко: так было
Алексей Яловенко

Челябинский историк и краевед Алексей Яловенко, уже много лет, работающий над написанием подробной истории южноуральских тюрем, буквально натолкнулся на уникальные архивные материалы, позволяющие утверждать, что в одной из старейших тюрем, действующих, по сей день в России челябинском СИЗО №1, расположенном на улице Российской, проводились расстрелы осужденных…

В Челябинской тюрьме № 1 УВД расстрел производился в полуподземном помещении. Как заходишь в главный вход, а затем спускаешься в цокольное помещение (там находится и карцера) направо, подземным ходом идешь, опять же направо и через подземный ход попадаешь в отдельное строение, где производилось исполнение исключительной меры наказания. Так же в это помещение есть еще один ход, с этажа начальника тюрьмы, и в настоящее время, сейчас он закрыт, по всей видимости, до «лучших времён». Труп расстрелянного в гробу вывозился и захоранивался, в основном на кладбище в Долгодеревенском…

Как же, проходила процедура казни? После оглашения судом приговора и до приведения его в исполнение проходило, как правило, несколько лет. Всё это время смертника содержали в «одиночке» тюрьмы того города, в котором шёл суд. Когда все поданные прошения о помиловании отклонялись, приговорённых перевозили в специзолятор – как правило, за несколько дней до финальной процедуры. Зэков стригли наголо и переодевали в одежду из полосатой ткани (светло-серая полоса чередовалась с тёмно-серой). О том, что их последнее ходатайство о помиловании было отклонено, приговорённым не сообщали.
А начальник СИЗО, собирал свою расстрельную команду. В неё помимо врача и палача входили сотрудник прокуратуры и представитель оперативно-информационного центра УВД. Эти пятеро собирались в специально отведённом помещении. Сначала сотрудник прокуратуры знакомился с личным делом приговорённого. Затем так называемые контролёры по надзору, два или три человека, вводили в помещение осуждённого в наручниках. Отбывающему в последний путь о предстоящем расстреле не сообщали. Спрашивали, как звать, где родился, по какой статье сидит. Предлагали расписаться в нескольких протоколах. Затем сообщали, что нужно будет составить ещё одно прошение о помиловании – в соседнем помещении, где сидят депутаты, и подписать бумаги нужно будет при них. Уловка, как правило, действовала безотказно: осуждённые на смерть бодро шагали навстречу депутатам.

На самом верху здания современного СИЗО №1 Челябинска сохранился кирпичный крест.


А за дверью соседней камеры не было никаких депутатов – там стоял исполнитель. Как только приговорённый заходил в помещение, следовал выстрел в «в левую затылочную часть головы в области левого уха», как того требовала инструкция. Смертник падал, раздавался контрольный выстрел. Голову убитого обматывали тряпкой, смывали кровь – в помещении был специально оборудован кровосток. Входил врач, констатировал смерть…


Официальный документ о проведении расстрелов.

ПРИКАЗ

Начальника УМВД по ЧО за 1957 год.
Содержание: О назначении комиссии и специальной группы для операции по приведению
в исполнение судебных приговоров в отношении лиц, осужденных к высшей мере наказания - расстрелу.
№ 0047 «8» мая 1957 г. г. Челябинск.

В соответствии с Инструкцией «О порядке содержания в тюрьмах МВД осужденных к высшей мере наказания - расстрелу и приведения в отношении этих лиц приговоров в исполнение», объявленной приказом МВД СССР № 00352 от 27 ноября 1956 года, и указанием МВД РСФСР № 1/б 1824 от 10 апреля 1957 года


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исполнение судебных приговоров в отношении лиц, осужденных к высшей мере наказания - расстрелу, расследование по делам, по делам которых производилось учреждениями МВД и Прокуратуры, и содержащихся в тюрьмах УВД Челябинской и Чкаловской областей, впредь производить в тюрьме № 1 УВД в специально оборудованном помещении.

2. Для организации и правильного исполнения судебных приговоров в отношении осужденных к высшей мере наказания - расстрелу назначить ответственную комиссию в составе:

начальника I спецотдела УВД Челябинской области полковника Алютина Н.Т.,
начальника тюремного отдела УВД подполковника Вареника В.Я.
начальника тюрьмы № 1 УВД подполковника Кузьмина А.А.
от прокуратуры Челябинской области при исполнения приговоров будет присутствовать начальник отдела по надзору за местами лишения свободы - младший советник юстиции Бутаков И.А. , а также может присутствовать представитель суда, вынесшего приговор.

3. Для непосредственной операции по приведению приговоров в исполнение /конвоирование к месту расстрела, расстрел, доставка трупа на кладбище, захоронение трупа и уборка помещения/ назначить специальную постоянную группу в составе:

заместителя дежурного помощника начальника тюрьмы № 1 УВД ст. лейтенанта Киселева В. И. /старший группы/,
начальника санчасти тюрьмы № 1 капитана медслужбы Можерук Ю.С.,
старшего по корпусу тюрьмы № 1 старшины Ярушина В.М.
старшего по корпусу тюрьмы № 1 старшины Немцева А.К.
старшего надзирателя тюрьмы № 1 старшего сержанта Козлова М.П.
старшего надзирателя тюрьмы № 1 сержанта Мамаева Н.Т.
шофера тюрьмы № 1 сержанта Демидова А.А.

4. Исполнение приговоров в отношении осужденных к высшей мере наказания - расстрелу производить порядком, установленным Инструкцией, объявленной приказом МВД СССР № 00352 от 27 ноября 1956 года, с соблюдением строгой конспирации.

Приказ объявить только членам комиссии и специальной группы, назначенной данным приказом.

Начальник УВД Челябинской области полковник - Мартынов.

 

СИЗО внутри

 

Справка АН Челябинск

В 1947 году был издан Указ Президиума ВС СССР от 26.05.1947 «Об отмене смертной казни», которым это наказание было признано не применяющимся в мирное время. В январе 1950 года "по многочисленным просьбам трудящихся" был издан Указ Президиума ВС СССР от 12.01.1950 «О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам», восстановивший применение смертной казни к обвинявшимся по этим статьям. Согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) (1950) смертная казнь могла быть применена к лицам, совершившим указанные преступления в период действия запрета (1947-1950 гг.), то есть закон действовал с обратной силой. Кроме того, указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1954 года смертная казнь была распространена на лиц, совершивших умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

 

 

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