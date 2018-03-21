В Чечне у ликвидированных бандитов обнаружили схрон оружия

У группы боевиков, ликвидированной накануне вечером в Ачхой-Мартановском районе Чечни, в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

Накануне вечером в лесном массиве Ачхой-Мартановского района Чечни, который граничит с Ингушетией, была обнаружена группа из четырех боевиков. Бандиты были блокированы в лесу и в ходе проведения спецоперации с участием сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии уничтожены.

В ходе обследования места боестолкновения было обнаружено стрелковое оружие, в том числе СВУ (снайперская винтовка укороченная), боеприпасы и гранаты.

Со стороны принимавших участие в спецоперации сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Росгвардии пострадавших нет, передает РИА Новости.