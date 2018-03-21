Украина бежит за уходящим поездом, считает Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал очередной призыв с украинской стороны к непризнанию выборов президента России. «Опоздали», - считает Пушков.

В своем Twitter российский парламентарий сделал следующую запись. «В Раде опоздали с призывом к парламентам не признавать выборы в России – их уже повсеместно признали. Удел украинской политической публики – бежать за уходящим в даль поездом. Очередная бессмысленная затея».

Выборы президента России состоялись 18 марта. С большим отрывом от всех других кандидатов победил действующий президент Владимир Путин: за него проголосовало почти 77% россиян.