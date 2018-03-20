Россия присоединилась к европейской конвенции по здравоохранению

Сегодня, 20 марта, Россия присоединилась к конвенции Совета Европы по контрафактной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности. Конвенция вступит в силу 1 июля.

Конвенция «Медикрим» создана по инициативе Совета Европы. Это международный договор, призванный обеспечить рамки сотрудничества на международном и национальном уровнях. Договором также предусмотрено создание надзорно-контрольного органа для государств-участников конвенции.

Сегодня министр здравоохранения России Вероника Скворцова вручила ратификационную грамоту о присоединении России к конвенции генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду. Ранее законопроект о ратификации этой конвенции приняла Госдума РФ. Россия стала десятой страной, ратифицировавшей конвенцию, сообщает РИА Новости.