Россия присоединилась к европейской конвенции по здравоохранению
20 марта 2018, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 20 марта, Россия присоединилась к конвенции Совета Европы по контрафактной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности. Конвенция вступит в силу 1 июля.
Конвенция «Медикрим» создана по инициативе Совета Европы. Это международный договор, призванный обеспечить рамки сотрудничества на международном и национальном уровнях. Договором также предусмотрено создание надзорно-контрольного органа для государств-участников конвенции.
Сегодня министр здравоохранения России Вероника Скворцова вручила ратификационную грамоту о присоединении России к конвенции генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду. Ранее законопроект о ратификации этой конвенции приняла Госдума РФ. Россия стала десятой страной, ратифицировавшей конвенцию, сообщает РИА Новости.
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