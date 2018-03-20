Аналитики посчитали, сколько нужно копить на квартиру в мегаполисе

Аналитики подсчитали средний срок, который понадобится семье из двух человек, чтобы накопить на квартиру в крупнейших городах России, включая 11 городов-миллионников.

При расчетах аналитики учитывали среднемесячную зарплату для соответствующего города, и речь шла о покупке квартиры 49 кв м в новостройке. При этом предполагалось, что в семье из двух человек оба супруга работают и откладывают на покупку квартиры всю зарплату целиком.

Рейтинг по индексу доступности жилья возглавил Челябинск. Здесь, чтобы купить заявленную квартиру, семье из двух человек понадобится откладывать всю зарплату всего 2,1 года. Далее следуют Красноярск (2,2 года) и Омск (2,3 года). В десятку также вошли Самара и Воронеж (2,4 года), Волгоград и Новосибирск (2,6 года), Пермь и Екатеринбург (2,7 года) и Ростов-на-Дону (2,8). Для столицы срок накоплений на покупку квартиры составил четыре года.

А по данным опубликованного недавно другого исследования, чтобы приобрести квартиру в новостройке, жителям столицы со средним уровнем доходов и минимально необходимыми расходами придется копить девять с половиной лет, пишет Lenta.ru.