Скончался экс-министр внутренних дел России Виктор Ерин
20 марта 2018, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
Умер бывший министр внутренних дел России Виктор Ерин, сообщается на сайте МВД России. Он скончался 19 марта в возрасте 74 лет. В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким усопшего.
"Руководство МВД России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 марта 2018 года скончался бывший министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии в отставке Виктор Федорович Ерин", – отмечается в сообщении.
"Большой опыт руководителя и организатора, широкий кругозор, высокая внутренняя культура, душевная щедрость и внимание к людям, готовность прийти на помощь в любой ситуации снискали Виктору Федоровичу авторитет и уважение коллег и друзей", - сообщается на сайте МВД России.
Виктор Федорович Ерин занимал пост министра с 1992-го по 1995-й год. В 1993 году ему присвоили звание Героя Российской Федерации. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. Оставив пост министра, Ерин завершил службу в МВД.
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