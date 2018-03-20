Некоторые страны ЕС хотят поднять вопрос о снятии санкций с России

Несколько стран ЕС планируют в ближайшее время поднять вопрос об отмене антироссийских санкций. Другие пытаются этого не допустить, раздувая русофобскую истерию.

«Несколько стран-участников Евросоюза планируют летом поднять вопрос о снятии санкций с России, сообщает РИА Новости. Можно не допустить этого, если создать соответствующий информационный фон. Всегда нужно искать того, кому выгодно подкидывать дрова в огонь русофобской истерии», - заявил сегодня вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой.

Петр Толстой привел в пример ситуацию с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, сформированную в информационном поле именно с целью поддержания негативного отношения к России. «Если бы не было Скрипаля – они бы придумали что-нибудь другое», - резюмировал вице-спикер ГД.