Руслан Гаттаров: Челябинск станет Барселоной
20 марта 2018, 17:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
По мнению вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, Челябинск может стать Барселоной. Город преобразится для проведения саммитов ШОС и БРИКС, которые намечены на 2020 год. соответствующее распоряжение было подписано главой государства Владимиром Путиным 15 марта этого года.
Вице-губернатор отметил, что для проведения международного мероприятия весь город будет существенно преображен. Он выразил уверенность, что у столицы Южного Урала - европейский путь развития.
- Есть такой город Барселона: красивый, чистый и с красивой набережной, - уточнил вице-губернатор. - Но набережная там появилась к Олимпиаде, и только после этого события Барселона стала Барселоной.
Руслан Гаттаров уточнил, что ранее Барселона была некомфортным городом как для жителей, так и для туристов.
- Было мало гостиниц, и они были не того качества, - сказал он. - Мы получили не Олимпиаду, а большое политическое событие, ШОС, и надо радоваться этому. Часть объектов уже готова к строительству, например, два конгресс-холла, цирк, набережная и здание аэропорта, что позволит Челябинску отстроиться не к 2020 году, когда и пройдет саммит, а к 2019.
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