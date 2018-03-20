Врачи назвали самые опасные для здоровья алкогольные напитки

Наибольший вред человеческому организму причиняют алкогольные напитки с пониженным содержанием спирта. К такому выводу в ходе своих исследований пришли американские специалисты.

В числе самых опасных видов алкоголя сотрудники Медицинской школы Университета Индианы назвали коктейли, энергетики, пиво и шампанское. Так, в последнем напитке содержится большое количество углекислоты, которая отрицательно воздействует на оболочку желудка, информирует сайт 9111.ru.

Ранее международный коллектив ученых опубликовал исследование, в котором говорится о том, что любителям спиртного может угрожать ранняя деменция.