Врачи назвали самые опасные для здоровья алкогольные напитки
20 марта 2018, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]
Наибольший вред человеческому организму причиняют алкогольные напитки с пониженным содержанием спирта. К такому выводу в ходе своих исследований пришли американские специалисты.
В числе самых опасных видов алкоголя сотрудники Медицинской школы Университета Индианы назвали коктейли, энергетики, пиво и шампанское. Так, в последнем напитке содержится большое количество углекислоты, которая отрицательно воздействует на оболочку желудка, информирует сайт 9111.ru.
Ранее международный коллектив ученых опубликовал исследование, в котором говорится о том, что любителям спиртного может угрожать ранняя деменция.
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