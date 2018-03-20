Корабли Черноморского флота получат новые ракеты

Малые противолодочные корабли проектов 1124 и 1124М в ближайшее время будут оснащены новыми ракетами для уничтожения подводных лодок на дальности до 4300 м.

Военные инженеры модернизировали комплекс для стрельбы противолодочными ракетами. Модернизированная ракета 90Р1 комплекса РПК-8 «Запад» используется для поражения подводных лодок, торпед и диверсантов на расстоянии до 4300 м. Этот ракетный комплекс обеспечивает последний рубеж обороны корабля.

Модернизация вооружения малых противолодочных кораблей проектов 1124 и 1124М начнется с Черноморского флота. Затем в 2018-2020 годах будет модернизирован Тихоокеанский флот. Работы ведутся в рамках перевооружения флота в связи с необходимостью обеспечить безопасность российских кораблей в водах мирового океана, передает РИА Новости.