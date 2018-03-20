Кафельников закрутил роман со стюардессой

Евгений Кафельников, которому 44 года, завел серьезные отношения с молодой девушкой Алесей, работающей стюардессой российской авиакомпании. Как выяснили СМИ, спортсмен уже познакомил ее с дочерью и родными.

Telegram-канале Super опубликовал фотографии избранницы прославленного теннисиста. Бортпроводница уже переехала к Кафельникову на Остоженку. По словам модели Алеси Кафельниковой, стюардесса по утрам готовит ей кашу, с ней легко находить общий язык и весело проводить время.

Кафельников ситуацию в личной жизни не комментирует.