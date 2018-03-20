Кафельников закрутил роман со стюардессой
20 марта 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]
Евгений Кафельников, которому 44 года, завел серьезные отношения с молодой девушкой Алесей, работающей стюардессой российской авиакомпании. Как выяснили СМИ, спортсмен уже познакомил ее с дочерью и родными.
Telegram-канале Super опубликовал фотографии избранницы прославленного теннисиста. Бортпроводница уже переехала к Кафельникову на Остоженку. По словам модели Алеси Кафельниковой, стюардесса по утрам готовит ей кашу, с ней легко находить общий язык и весело проводить время.
Кафельников ситуацию в личной жизни не комментирует.
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