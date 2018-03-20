Летчики-испытатели установили мировые рекорды на самолете Як-130

Международная авиационная федерация официально зарегистрировала российские и мировые рекорды, установленные летчиками-испытателями на учебно-боевом самолете Як-130.

Серия рекордных полетов состоялась в октябре 2017 года на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова. В испытаниях принимали участие два экипажа летчиков: Олег Мутовин, Андрей Воропаев, Олег Кононенко, Василий Севастьянов.

Экипаж Олега Кононенко и Василия Севастьянова установил рекорд скороподъемности до высоты 6 000 м (1 минута 42 секунды), а рекорд скороподъемности до высоты 9 000 м с полезной нагрузкой 2 000 кг составил 4 минуты 43 секунды.

Сообщение об официальной регистрации рекордов было опубликовано сегодня, 20 марта. В нем говорится, что эти достижения демонстрируют выдающиеся возможности боевого самолета Як-130 и отточенное мастерство летчиков-испытателей, передает ТАСС.