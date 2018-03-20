Анджелина Джоли с детьми посмотрела новую «Лару Крофт»

Известная американская актриса Анджелина Джоли в компании своих детей побывала на показе фильма «Tomb Raider: Лара Крофт». В одном из кинотеатров Лос-Анджелеса ее заметили сотрудники издания People.

Актриса снялась в образе Лары Крофт в предыдущих частях франшизы, которые вышли в 2001 и 2003 годах, пишет НСН. О том, понравился ли Джожи и её семье новый фильм, в котором сыграла Алисия Викандер, не сообщается.

По итогам прошедших выходных картина «Tomb Raider: Лара Крофт» возглавила российский прокат.



