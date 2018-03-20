Александр Друзь призвал Грудинина сдержать обещание и сбрить усы

На днях известный своими провокациями блогер напомнил экс-кандидату на пост президента России Павлу Грудинину об обещании сбрить усы, если в ходе голосования тот наберёт менее 15%.

После обработки 99,84% протоколов избирательных комиссий Грудинину удалось получить только 11,8% голосов электората. Грудинин сдержать свое обещание отказался. Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, который тоже носит усы, призвал кандидата от КПРФ выполнить обещание по поводу усов. «Понятия не имею, насколько ему это будет психологически тяжело. На мой взгляд, его репутации навредит гораздо больше, если он не выполнит своё обещание. По моему опыту, усы отрастают за две недели. Две недели без них вполне можно побыть, уехав в отпуск после тяжёлых предвыборных баталий», - заключил Друзь в эфире НСН.

Напомним, во время спора Юрий Дудь пообещал побриться налысо, если Грудинин получит более 15% голосов. Его прическе и имиджу ничто не угрожает.