Масштабное преображение столицы

В Москве за последние семь лет было отреставрировано 1007 памятников культуры. Об этом 20 марта на очередном заседании президиума городского правительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин Кроме того, число памятников, которые находятся в аварийном состоянии за этот же срок сократился более чем в пять раз.

Столичный градоначальник подчеркнул, что программа реставрации, самая масштабная за всю историю Москвы и вряд ли подобные аналоги есть в других странах. Немаловажно, что у реставрируемых памятников приводят в порядок и все пространство вокруг них.

Но отдельными памятниками и фасадами исторических зданий – дело не ограничивается.

Проводятся комплексные работы по знаковым территориям , которые являются визитной карточкой не только Москвы, но и все страны.

Тоже Зарядье стало культовым местом не только для горожан, а и для гостей столицы со всего мира. В любую погоду туда приходят тысячи людей, чтобы постоять на Парящем мосту у Москвы - реки, посетить боярский дом, всевозможные музеи, храмы, побродить среди уникальных растений…

Следующий масштабный, общероссийский проект – это ВДНХ. Сергей Собянин надеется, что в 2018-2019 годах там будут закончены основные работы. А пока в прошедшем 2017 году завершены работы по реставрации Центральной части арки Главного входа (реставрационные работы не проводились с 1954 г).



В начале 2018 г. завершены работы по реставрации павильона № 32/34"Космос". Реставраторы восстановили уникальный стеклянный купол, воссоздали гипсовый лепной декор по фасадам и интерьерам, облицевали колонны цветным мрамором, отреставрировали скульптурную группу на крыше здания. Под куполом павильона установлена точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Кремля с 1935 по 1937 гг. По чертежам звезды также удалось воссоздать историческую люстру диаметром более 4 м и весом почти тонну, которая украшала купол павильона с 1954 г., а в 1970-х гг. была демонтирована и утрачена.



Также в 2017 г. на территории ВДНХ начата масштабная реставрация 17 фонтанов. В завершающей стадии – фонтаны Центральной аллеи и "Золотой колос". В 2018 г. начнутся комплексные работы по восстановлению и сохранению легендарных фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Идет реставрация многих других павильонов

Недавно приезжавшие в Москву эксперты ЮНЕСКО высоко оценили масштабы и качество работ по восстановлению ВДНХ.

По оценкам специалистов, так Москва не преображалась последние лет 60 – 70, когда была реставрация и реконструкция сразу после окончания великой Отечественной войны. Но масштабы несравнимы.

Справка «АН»

Реставрация памятников в Москве осуществляется за счет средств городского бюджета (48 памятников в 2017 г.), МИД России, Минкультуры России и других федеральных органов исполнительной власти (71 объект), частных инвесторов и меценатов (91 объект – 43% от общего числа).

Всего же с 2011 по 2017 гг. в Москве отреставрировано 983 объекта культурного наследия, в т.ч. 432 памятника за счет городского бюджета, 224 памятника – за счет МИД России, Минкультуры России и других федеральных органов исполнительной власти, 327 памятников – за счет частных инвесторов и меценатов. С начала 2018 г. завершена реставрация еще 24 памятников. Т.е. всего за последние 7 лет отреставрировано 1 007 объектов культурного наследия.

В результате число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза – с 1 325 объектов в 2010 г. до 248 в 2017 г. (их доля снизилась с 39% до 6% соответственно).



