В Казани самолет "Аэрофлота" задержали на шесть часов из-за того, что его пилот был пьян. Airbus 320 должен был вылететь в Шереметьево в 7 утра. На борту находились 80 человек, в том числе двое детей.

Перед вылетом весь экипаж традиционно проходит медкомиссию. Там-то и выяснилось, что 42-летний командир воздушного судна Вадим Кашин окончательно и бесповоротно пьян. В итоге фельдшер медпункта не допустила его до полета, а пассажиров выгрузили., сообщает телеграммканал "Mash".

Пилот пытался уговорить медиков дать ему взлететь. Вадим Кашин убеждал врачей, что “нормально долетит”, и. вообще, о случившемся никому рассказывать не стоит. Фельдшеру пришлось написать акт медосвидетельствования дважды - первый экземпляр разбушевавшийся Кашин выхватил и порвал. Прибор показал 0,2 промилле. Врачам пилот сказал, что выпил бокальчик красного за сутки до рейса.

Самое удивительное, что представитель "Аэрофлота" пытался уговорить врачей, чтобы те разрешили пьяному пилоту управлять самолётом.

Самолёт отправился в рейс в 13:02. На борту было 24 пассажира. Остальные полетели в Москву другими авиакоманиями.