Мужчина ударил ножом сотрудника службы безопасности московского метро и скрылся
20 марта 2018, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]
В московском метро мужчина ударил ножом сотрудника службы безопасности. Уточняется, что данный человек неадекватно отреагировал на требование продемонстрировать содержимое провозимой ручной клади.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что инцидент произошел в вестибюле станции "Пролетарская" на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, передает РИА "Новости".
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