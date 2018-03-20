Мужчина ударил ножом сотрудника службы безопасности московского метро и скрылся

В московском метро мужчина ударил ножом сотрудника службы безопасности. Уточняется, что данный человек неадекватно отреагировал на требование продемонстрировать содержимое провозимой ручной клади.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что инцидент произошел в вестибюле станции "Пролетарская" на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что сотрудник службы безопасности получил несколько ранений в область шеи, вследствие чего был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Через некоторое время злоумышленника удалось поймать. Он оказался 43-летним жителем Москвы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".