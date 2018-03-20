Россиян кормят зараженным хлебом

Как выяснили эксперты Роскачества, честь хлебобулочной продукции в наших магазинах заражена картофельной болезнью.

Специалисты проверяли батоны на наличие токсичных элементов, тяжелых металлов, пестицидов, золотистого стафилококка, плесени, а также бактерий группы кишечной палочки и других патогенных микроорганизмов. Ничего крайне опасного в исследованных образцах не обнаружено, однако у некоторых производителей нашлась продукция, зараженная «картофельной болезнью».

В основном такой товар встречается на прилавках в Сибирском федеральном округе. Картофельная болезнь – один из самых распространенных "недугов" хлеба, его провоцирует почвенный микроб, заражающий зерно. Теоретически патогенной для человека картофельная палочка не является. Употреблять хлеб в пищу до того, как он испортился, можно. Однако зараженный продукт уже через двое суток после выпечки превращается в бесформенную разбухшую массу.

Специалисты предупреждают: зараженный хлеб нельзя использовать в переработку и делать из него сухари, а так нельзя отдавать его животным. Он может вызвать аллергические реакции и кишечные расстройства. От зараженного хлеба нужно избавиться как можно быстрее – выбросить его вместе с мусором из квартиры.