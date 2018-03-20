Турецкий сухогруз «Берг» почти полностью ушел под воду после шторма в Феодосии

Турецкий сухогруз «Берг», который 1 февраля этого года получил пробоины и был посажен на мель у берегов Феодосийского залива, почти полностью ушел под воду после бушевавшего накануне шторма.

На фото, сделанном местным жителем, видно, что кормовая часть судна, посаженного на мель в 50 метрах от берега, после шторма еще глубже ушла под воду. Носовая часть судна свое положение после шторма почти не изменила, пишет Кafanews.

Напомним, в ночь на 1 февраля турецкий сухогруз «Берг», следовавший под флагом Молдавии из Азовского моря в Турцию, обратился за помощью в порт Феодосии из-за повреждения борта. Специалисты Феодосийского морского порта выявили ниже ватерлинии в корпусе сухогруза три пробоины. Поэтому судно пришлось отбуксировать в закрытую бухту во избежание экологической катастрофы, пишут "Аргументы недели - Крым".

4 февраля прибывшие в Феодосию из Новороссийска водолазы и специальное судно «Пенай» приступили к спецоперации по откачке 50 тонн топлива из танков сухогруза. Специалисты закончили откачивать топливо и машинное масло 19 февраля, полностью устранив угрозу загрязнения вод залива.