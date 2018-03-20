Макаревич объяснил разницу между россиянами и «злобными дебилами»

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич заявил, что его слова вывернуты на изнанку, и он вовсе не называл россиян «злобными дебилами», а лишь говорил о пропаганде на телевидении.

На своей странице в Facebook он также объяснил, почему не смог прокомментировать журналистам свои слова по их первому требованию: «Сегодня с утра вдруг начал разрываться телефон - журналисты с далекой Родины. «Андрей Вадимович, а вы бы не могли прокомментировать...» Поскольку мы с «Машиной» находились в пути из Чикаго в Торонто, я на этом месте их вежливо останавливал и объяснял, что по причине удаленности к комментариям не готов. На десятом звонке призадумался - что случилось-то? Уж не умер кто? К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть - вот оно что! Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа. А только зря они это - не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии, где речь шла о телевидении, дословно следующее: «Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов». Есть разница, нет? Хотя, судя по поднявшейся волне - работает этот двадцать пятый кадр, работает».