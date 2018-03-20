Полиция США: вины беспилотника Uber в смертельном ДТП с велосипедисткой нет

Сотрудники американской полиции не усмотрели вины автоматических систем беспилотного автомобиля Uber в смертельном ДТП. В ходе аварии, согласно последней информации, погибла женщина на велосипеде.

Шеф полиции аризонского города Темпл Сильвия Моир подчеркнула, что подобного столкновения было сложно избежать даже в том случае, если бы машиной управлял человек, передает портал "Свободная пресса".

Уточняется, что до дорожно-транспортного происшествия велосипедистку не заметили даже наружные камеры автомобиля. Дело в том, что женщина выскочила на дорогу из тени, вследствие чего подобную аварию можно считать трагической случайностью, передает РИА "Новости".