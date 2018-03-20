//Новости партнеров

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Общество 13+

Петербург сразила эпидемия гриппа

20 марта 2018, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Петербург сразила эпидемия гриппа

В Петербурге усилили мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ из-за того, что заболеваемость достигла эпидемического уровня, сообщили в региональном управлении минздрава.

В период с 12 по 18 марта эпидпорог по заболеваемости населения города в целом оказался превышен на 63,5%. Среди школьников 7-14 лет он был выше на 54,6%, среди петербуржцев старше 15 лет — на 85,6%.

«Мы располагаем информацией о 15 летальных исходах от «свиного гриппа», отягченного пневмонией. Практически все эти случаи подтверждены», - сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Татьяна Засухина.

Особенно сильный подъем заболеваемости ожидается среди школьников и людей, имеющих различные хронические заболевания. По данным специалистов НИИ гриппа количество летальных исходов из-за гриппа может серьезно превысить показатели 2016 года.

В связи с ростом заболеваемости главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова рекомендует комитету по образованию рассмотреть возможность досрочного начала каникул для школьников с 20 марта. В числе других рекомендаций — с завтрашнего дня отменить как минимум на неделю культурно-массовые и спортивные мероприятия для детей в помещениях; ограничить доступ посетителей к больным в стационарах и др.

(По материалам rosbalt.ru sobaka.ru mir24tv)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Путин назвал основные задачи нового президентского срока

Путин назвал основные задачи нового президентского срока

Глава российского государства Владимир Путин сделал первые после выборов заявления о своих приоритетах на президентском посту. Глава государства хочет сосредоточиться на внутреннем развитии страны.

//Общество

Заключительные итоги выборов подвели в Крыму

Заключительные итоги выборов подвели в Крыму

Избирательная комиссия Крыма утвердила итоги выборов президента России. Соответствующий протокол был подписан на заседании избиркома.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Раскрыты данные о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе

Раскрыты данные о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе

Amnesty International обнародовала заявление, в котором раскрыта информация о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины в Донбассе. Документ появился на сайте международной правозащитной организации.

//В мире

Cи Цзиньпин: все попытки разделить Китай провалятся

Cи Цзиньпин: все попытки разделить Китай провалятся

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все попытки разделить Китай заранее считает провальными. Политик решил напомнить всему миру о неприкосновенности территориальной целостности его страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Правительство выделило на зарплаты бюджетникам 20 млрд рублей

Правительство выделило на зарплаты бюджетникам 20 млрд рублей

Сегодня стало известно, что российское правительство выделило из резервного фонда крупную сумму на зарплаты бюджетникам. Отмечается, что на данные цели будут направлены 20 миллиардов рублей.

//Общество

В российских школах могут появиться уроки робототехники

В российских школах могут появиться уроки робототехники

В российских школах в скором времени могут появиться занятия по робототехнике. Соответствующую идею во вторник, 20 марта, планирует выдвинуть в рамках круглого стола Молодежный парламент при Госдуме.

//Общество

Актриса из популярного сериала становится кандидатом на пост мэра Нью-Йорка

Актриса из популярного сериала становится кандидатом на пост мэра Нью-Йорка

Актрис из популярного сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон заявила о планах баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка. Российский зритель помнит ее по роли Миранды в известном телесериале.

//Происшествия

Грунт обвалился на месте строительства новой станции московского метро

Грунт обвалился на месте строительства новой станции московского метро

Утром во вторник, 20 марта, стало известно об инциденте в ходе строительства станции метро. Согласно последней информации источника, происшествие было зафиксировано сегодня на юго-востоке Москвы.

//В мире

Источник: бывший президент Франции Николя Саркози задержан под Парижем

Источник: бывший президент Франции Николя Саркози задержан под Парижем

Утром во вторник, 19 марта, стало известно о задержании бывшего президента Франции Николя Саркози. Источник сегодня подчеркнул, что политик был помещен под стражу в парижском пригороде Нантере.

//Культура

Актер Валерий Гаркалин выписан из больницы

Актер Валерий Гаркалин выписан из больницы

Во вторник, 20 марта, появились новости о состоянии знаменитого российского актера Валерия Гаркалина. В НИИ им. Склифосовского сегодня сообщили, что артиста к настоящему моменту выписали из больницы.

//Новости партнеров

//Общество

Турецкий сухогруз «Берг» почти полностью ушел под воду после шторма в Феодосии

Турецкий сухогруз «Берг» почти полностью ушел под воду после шторма в Феодосии

Турецкий сухогруз «Берг», который 1 февраля этого года получил пробоины и был посажен на мель у берегов Феодосийского залива, почти полностью ушел под воду после бушевавшего накануне шторма.

//Шоу-бизнес

Крис Кельми вынужден вновь лететь на реабилитацию в Таиланд

Крис Кельми вынужден вновь лететь на реабилитацию в Таиланд

Крис Кельми не так давно прошел курс лечения от алкогольной зависимости в клинике на Самуи. Но по возвращению в Москву ситуация опять вышла из-под контроля. Артист почувствовал, что пагубная привычка вновь наступает.

//В мире

Польский президент не намерен поздравлять Путина с победой на выборах

Польский президент не намерен поздравлять Путина с победой на выборах

Польский лидер Анджей Дуда не намерен поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил шеф канцелярии главы Польши Кшиштоф Щерский.

//Общество

Полиция США: вины беспилотника Uber в смертельном ДТП с велосипедисткой нет

Полиция США: вины беспилотника Uber в смертельном ДТП с велосипедисткой нет

Сотрудники американской полиции не усмотрели вины автоматических систем беспилотного автомобиля Uber в смертельном ДТП. В ходе аварии, согласно последней информации, погибла женщина на велосипеде.

//Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова празднует полувековой юбилей

Телеведущая Екатерина Стриженова празднует полувековой юбилей

Знаменитая российская телеведущая Екатерина Стриженова во вторник, 20 марта, отмечает полувековой юбилей. Трудно поверить, что мать двоих детей в 50 лет может выглядеть настолько свежей и молодой.

//Экономика

Россия и Китай могут увеличить торговый оборот до 100 млрд долларов

Россия и Китай могут увеличить торговый оборот до 100 млрд долларов

Глава Госсовета КНР Ли Кэцян сделал во вторник важное заявление насчет экономических отношений с Россией. По его словам, власти двух стран могут договориться о серьезном увеличении торгового оборота.

//Шоу-бизнес

Малахов ошарашил Рунет сообщением, что Собчак на шестом месяце беременности

Малахов ошарашил Рунет сообщением, что Собчак на шестом месяце беременности

Телеведущий Андрей Малахов решил, что Ксения Собчак на шестом месяце беременности. Обсуждая ситуацию с дамами из шоу-бизнеса, он пришел к выводу: «Ксения беременна. Это был гормональный срыв».

//В мире

США и Южная Корея намерены продолжать совместные военные учения

США и Южная Корея намерены продолжать совместные военные учения

Сегодня стало известно, что США и Южная Корея намерены продолжать проведение совместных военных учений. Ранее данные мероприятия было решено отложить из-за Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

//Новости СМИ2

//Политика

Политолог: Путин внесет изменения в действующую бюрократическую команду

Политолог: Путин внесет изменения в действующую бюрократическую команду

Президент России Владимир Путин, который, согласно предварительным данным, победил на выборах, получил возможность на изменения в нынешней бюрократической команде. Такое мнение высказал политолог.

//Общество

Петербург сразила эпидемия гриппа

Петербург сразила эпидемия гриппа

В Петербурге усилили мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ. В период с 12 по 18 марта эпидпорог по заболеваемости населения города в целом оказался превышен на 63,5%. Среди школьников 7-14 лет он был выше на 54,6%.

//Общество

В Покровской больнице пациентов кладут на пол в коридоре из-за нехватки мест

В Покровской больнице пациентов кладут на пол в коридоре из-за нехватки мест

В Покровской больнице Петербурга пациентам не хватает места, их укладывают в коридоре, иногда - на пол. В соцсетях со ссылкой на рассказ одного из пациентов пишут, что такая ситуация сложилась в неврологии.

//Шоу-бизнес

Леонтьев принимал поздравления с "интересной" датой и дал необычное обещание

Леонтьев принимал поздравления с "интересной" датой и дал необычное обещание

Звезде отечественной эстрады Валерию Леонтьеву исполнилось 69 лет. Певец решил пошутить по поводу «необычной даты», вспомнив про известный трактат о любви, и пообещал освоить его.

//Шоу-бизнес

Анфиса Чехова привела в бешенство фанаток заявлением о моделях plus-size

Анфиса Чехова привела в бешенство фанаток заявлением о моделях plus-size

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова привела своих поклонниц в бешенство неосторожной фразой о фигуре. Скандал разразился из-за недавнего заявления знаменитости о моделях plus-size.

//В мире

Украинская армия опробовала новый способ захвата домов жителей Донбасса

Украинская армия опробовала новый способ захвата домов жителей Донбасса

Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали распространять на подконтрольной Киеву территории Донбасса слухи о скором возобновлении полномасштабных боевых действий. Об этом заявили власти ДНР.

//Новости Redtram

//Общество

Новое программное обеспечение для дронов-доставщиков создали в Москве

Новое программное обеспечение для дронов-доставщиков создали в Москве

Сегодня стало известно, что в Москве было создано новое программное обеспечение для дронов-доставщиков. Беспилотники в ближайшем будущем в автономном режиме смогут привозить людям заказанные товары.

//В мире

Американцы поверили в существование тайного правительства США

Американцы поверили в существование тайного правительства США

Три четверти населения США считают, что страной управляет «неизбранная группа правительственных или военных чиновников». Таковы результаты опроса, проведенного Monmouth University Polling Institute.

//Общество

Страшное ДТП в Югре унесло жизни четверых спасателей

Страшное ДТП в Югре унесло жизни четверых спасателей

Сегодня стало известно, что жертвами страшной автомобильной аварии в Югре, которая произошла накануне, стали сразу четыре спасателя. Данную информацию предоставила администрация поселка Куть-Ях.

//Шоу-бизнес

Компания Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах, объявила себя банкротом

Компания Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах, объявила себя банкротом

Компания продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в домогательствах, объявила себя банкротом. Согласно последним данным, Weinstein Company готова продать активы организации Lantern Capital.

//Шоу-бизнес

Видео танцующей с Киркоровым бабушки Бузовой стало хитом сети

Видео танцующей с Киркоровым бабушки Бузовой стало хитом сети

Ольга Бузова познакомила свою бабушку с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Благодаря знакомству, 80-летняя женщина не только побывала на концерте Филиппа Бедросовича, но и потанцевала с ним.

//Культура

Мария Максакова в годовщину убийства мужа сыграет Дездемону в Харькове

Мария Максакова в годовщину убийства мужа сыграет Дездемону в Харькове

Недавно оперная дива Мария Максакова получила новую роль в постановке Харьковского театра оперы и балета. Вдова Вороненкова рассказала, что ей предстоит исполнить партию Дездемоны в опере Верди "Отелло".

//В мире

Доминик де Вильпен: Наша судьба играть вместе с Россией и точно не против нее

Доминик де Вильпен: Наша судьба играть вместе с Россией и точно не против нее

Выступая в специальной программе «Большое жюри», объединяющей аудиторию телевизионного канала LCI, радио RTL и газеты «Фигаро» экс премьер-министр Доминик Де Вильпен выступил сегодня с жесткой критикой французской дипломатии, особенно в части касающейся Владимира Путина.

//Общество

Макаревич удивился бурной реакции на слова о «злобных дебилах - россиянах»

Макаревич удивился бурной реакции на слова о «злобных дебилах - россиянах»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивлен бурной реакцией, последовавшей на его высказывание о «спокойных, веселых и добрых» американцах и превращенных в России «людей в злобных дебилов».

//Общество

Крымскотатарская тема Крыма

Крымскотатарская тема Крыма

Крымские татары, проживающие сейчас в Крыму, идеологически разрываемы на несколько частей: на них не только оказывают беспрецедентное влияние соплеменники из Украины, но и местные «главари» тянут их в разные стороны.

//Общество

Елена Исимбаева решила сменить имидж, ее теперь не узнать

Елена Исимбаева решила сменить имидж, ее теперь не узнать

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева предстала перед поклонниками в новом имидже. Бывшая спортсменка в Инстаграме опубликовала фотографию с новой прической.

//Общество

Поклонская о словах Макаревича «злобные россияне»:«Так это он себя имел в виду»

Поклонская о словах Макаревича «злобные россияне»:«Так это он себя имел в виду»

Наталья Поклонская отреагировала на высказывание лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, назвавшего россиян «злобными дебилами». Поклонская предположила, что Макаревич говорил о себе самом.

//Общество

Захарова не оставила без внимания заявление Макаревича о «злобных дебилах»

Захарова не оставила без внимания заявление Макаревича о «злобных дебилах»

Мария Захарова прокомментировала слова Андрея Макаревича о россиянах, которых превращают в «злобных дебилов», напомнив об уровне поддержки на выборах Ксении Собчак, которая назвала народ «генетическим отребьем».

//В мире

Меркель поздравила Путина с переизбранием телеграммой

Меркель поздравила Путина с переизбранием телеграммой

Канцлер Германии Ангела Меркель направила Владимиру Путину телеграмму с поздравлением с переизбранием на пост президента РФ: "Я сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность президента России".

//Политика

В Белом доме победе Путина не удивлены, повода для поздравлений нет

В Белом доме победе Путина не удивлены, повода для поздравлений нет

Победа Владимира Путина на выборах не стала сюрпризом для Белого дома, ее ожидали, заявил представитель администрации президента США Хоган Гидли. В расписании ведомства не было поздравительного звонка Путину.

//Происшествия

Беспилотный автомобиль впервые сбил пешехода

Беспилотный автомобиль впервые сбил пешехода

Автомобиль Uber, работая в беспилотном режиме, впервые в истории насмерть сбил человека, пишет The New York Times. ЧП произошло утром 19 марта в пригороде Финикса Темпе (штат Аризона, США).

//В мире

Тысячи детей-мигрантов исчезли в Швеции за последние четыре года

Тысячи детей-мигрантов исчезли в Швеции за последние четыре года

Более четырех тысяч детей-мигрантов исчезли в Швеции за последние четыре года. Дети бесследно пропали после получения ими уведомления о депортации в ответ на запрос о предоставлении убежища.

//Политика

Джонсон сообщил о совместных с НАТО мерах против России

Джонсон сообщил о совместных с НАТО мерах против России

Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал, что страны работают по широкому кругу мер против России.

//Общество

Дочь Лужкова и Батуриной получила гражданство Кипра

Дочь Лужкова и Батуриной получила гражданство Кипра

Старшая дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и предпринимателя, самой богатой россиянки Елены Батуриной — Елена Лужкова — получила гражданство Кипра. Это следует из данных британского реестра юрлиц.

//Культура

Знаменитой актрисе на выборах стало плохо и ее увезли в больницу

Знаменитой актрисе на выборах стало плохо и ее увезли в больницу

Вчера, 18 марта заслуженной артистке России, известной благодаря ролям в эпизодах, стало плохо на избирательном участке. Врачи осмотрели Валентину Березуцкую и приняли решение увезти ее в одну из клиник столицы.

//Происшествия

В одну из столичных школ ворвался пьяный мужчина с топором

В одну из столичных школ ворвался пьяный мужчина с топором

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил дебош в здании школы №947 в столичном районе Восточное Бирюлево. Пьяный папаша размахивал топором и грозить разрубить всех.

//Общество

Бортко и Скляр отреагировали на слова Макаревича о превращении россиян в дебилов

Бортко и Скляр отреагировали на слова Макаревича о превращении россиян в дебилов

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр отреагировали на высказывание музыканта Андрея Макаревича о россиянах, превращенных в «злобных дебилов».

//live

«Владимир Путин был совершенно не Немцов, на чем страна сильно выиграла!»

«Владимир Путин был совершенно не Немцов, на чем страна сильно выиграла!»

Владимир Путин встретился с участниками президентской гонки. Главное, отметил Путин, теперь оставить в стороне эмоции и объединить усилия в интересах России. О том, как мы отвыбирались, размышляет Евгений САТАНОВСКИЙ...

//Политика

Владимир Путин провел смотрины на высокие посты

Владимир Путин провел смотрины на высокие посты

Избранный президент встретился с проигравшими кандидатами и предложил им высокие посты. Как минимум двум соперникам по предвыборной гонке предложено подумать над дальнейшей политической карьерой.

//Общество

Ксения Собчак передала Владимиру Путину прошение о помиловании

Ксения Собчак передала Владимиру Путину прошение о помиловании

На встрече кандидатов в президенты с Владимиром Путиным Ксения Собчак передала прошение о помиловании 16 политических заключенных, сообщает в Facebook представитель штаба Собчак Марина Литвинович.

//Общество

Якубович Грудинину: "мужик должен держать свое слово"

Якубович Грудинину: "мужик должен держать свое слово"

Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович призвал экс-кандидата в президенты Павла Грудинина держать слово, данное в споре с блогером. Якубович заявил, что "мужик должен держать слово".

//В мире

Президент Франции Макрон обсудил важные вопросы с Путиным

Президент Франции Макрон обсудил важные вопросы с Путиным

Владимиру Путину позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах. Лидеры двух стран обсудили несколько важных тем, в том числе инцидент в Солсбери.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры