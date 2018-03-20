Петербург сразила эпидемия гриппа

В Петербурге усилили мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ из-за того, что заболеваемость достигла эпидемического уровня, сообщили в региональном управлении минздрава.

В период с 12 по 18 марта эпидпорог по заболеваемости населения города в целом оказался превышен на 63,5%. Среди школьников 7-14 лет он был выше на 54,6%, среди петербуржцев старше 15 лет — на 85,6%.

«Мы располагаем информацией о 15 летальных исходах от «свиного гриппа», отягченного пневмонией. Практически все эти случаи подтверждены», - сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Татьяна Засухина.

Особенно сильный подъем заболеваемости ожидается среди школьников и людей, имеющих различные хронические заболевания. По данным специалистов НИИ гриппа количество летальных исходов из-за гриппа может серьезно превысить показатели 2016 года.

В связи с ростом заболеваемости главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова рекомендует комитету по образованию рассмотреть возможность досрочного начала каникул для школьников с 20 марта. В числе других рекомендаций — с завтрашнего дня отменить как минимум на неделю культурно-массовые и спортивные мероприятия для детей в помещениях; ограничить доступ посетителей к больным в стационарах и др.

(По материалам rosbalt.ru sobaka.ru mir24tv)