В Покровской больнице пациентов кладут на пол в коридоре из-за нехватки мест

В Покровской больнице Петербурга пациентам не хватает места, их укладывают в коридоре, а некоторых — прямо на пол. Об этом сообщают очевидцы. В соцсетях со ссылкой на рассказ одного из пациентов пишут, что такая ситуация сложилась в неврологическом отделении.

«В пятницу я лежал в коридоре на кровати, а в субботу пациентов, которым не хватило места, стали укладывать на топчаны. Крупный человек лежать на таком топчане не сможет, только полусидеть. Если ляжет, может упасть и сломать руку. При мне человек падал с топчана — упал лицом вниз и его полчаса не могли поднять», — рассказал пациент.

«Я могу говорить только о неврологическом отделении. Но, со слов младших медработников, такая ситуация по всей больнице», — добавил он.

UPD: На данный момент в коридоре лежат четверо больных. Часть из них разместили на топчанах. Пенсионерку в тяжелом состоянии переложили с топчана на кровать. Пациенту, который лежал на полу, после огласки нашли место в палате.

Покровская больница расположена на Большом проспекте Васильевского острова, 85. Одно из крупнейших государственных бюджетных многопрофильных лечебных учреждений Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

(По материалам metronews.ru nevnov.ru Невские Новости linkedin.com)