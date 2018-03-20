Заключительные итоги выборов подвели в Крыму

Избирательная комиссия Крыма утвердила итоги выборов президента России. Соответствующий протокол был подписан на заседании избиркома.

Согласно окончательным данным, в Крыму на выборах президента проголосовали 1 079 531 человек, что составляет 71,55% избирателей. Таким образом, свои голоса за Владимира ПУТИНА отдали 994 569 человек – 92,15%, за Павла ГРУДИНИНА – 23 773, или 2,2%, Владимира ЖИРИНОВСКОГО – 19 506, или 1,81%, за Ксению СОБЧАК – 17 764, или 1,65%, Григория ЯВЛИНСКОГО – 5 138, или 0,48%, Бориса ТИТОВА – 2 785, или 0,26%, Максима СУРАЙКИНА – 2 267, или 0,21%, Сергея БАБУРИНА – 2 098, или 0,19%, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Выборы признаны действительными. Никаких жалоб, связанных с итогами голосования, в избирательную комиссию Республики Крым и территориальные комиссии не поступило», – подвел итоги председатель Избиркома Михаил МАЛЫШЕВ, которого цитирует «Крыминформ».