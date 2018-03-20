В российских школах могут появиться уроки робототехники

В российских школах в скором времени могут появиться занятия по робототехнике. Соответствующую идею во вторник, 20 марта, планирует выдвинуть в рамках круглого стола Молодежный парламент при Госдуме.

Робототехнику предлагается внедрить в расписание как отдельную дисциплину, а не как кружок или дополнительный урок, передает M24.RU слова председателя Молодежного парламента Марии Воропаевой.

Подобные занятия, по ее мнению, можно считать ранней профориентацией, поскольку преподаватели смогут на начальных этапах выявить ребят, склонных к подобному виду деятельности.

Рекомендуется ввести уроки робототехники со второго по четвертый классы во всех общеобразовательных школах, уточняет RT.