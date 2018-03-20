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Потребительские кредиты Челиндбанка стали еще выгоднее

20 марта 2018, 08:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» встречает наступившую весну обновленными условиями по потребительскому кредитованию.

Помимо сниженных ставок, заемщики могут оценить ряд преимуществ потребительского кредита от Челиндбанка:
• самостоятельный выбор заемщиком графика платежей (дифференцированный или аннуитет);
• отсутствие требования личного страхования;
• рефинансирование кредитов, полученных в других банках;
• минимум документов для оформления кредита;
• кредитование как наёмных работников, так и владельцев бизнеса;
• бесплатное смс-информирование и Интернет-банк;
• возможность оформления кредитной линии с отсрочкой первого платежа по кредиту на 1 год;
• срок кредитования – до 7 лет.

Особое внимание стоит обратить на возможность выбора графика погашения. Дифференцированные платежи позволяют значительно сэкономить на платежах по процентам за кредит.

Предложение доступно для всех категорий заемщиков: сотрудникам предприятий, обслуживаемых по зарплатным проектам, сотрудникам аккредитованных предприятий, пенсионерам, постоянным и новым клиентам Банка.

Для разных категорий клиентов действуют дополнительные скидки. Можно также удешевить кредит, оформив кредитную карту Банка, дающую дополнительные технологичные возможности использования заёмных средств без лишних затрат.
Оформить потребительский кредит на выгодных условиях можно во всех подразделениях Челиндбанка.

Подробная информация по телефону 8-800-5001-800 или на сайте Банка.

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Потребительские кредиты Челиндбанка стали еще выгоднее 08:48

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Такие данные приводит ЦИК на своём сайте по состоянию на 18.00. У жителей Челябинской области остаётся последние полчаса, чтобы сделать самый главный выбор для страны в этом году. >>

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//Новости Redtram

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На Южном Урале на избирательных участках стоят очереди

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В Челябинской области на многих избирательных участках наблюдаются очереди. Причина - в высокой явке избирателей к этому часу. >>

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На избирательном участке Южного Урала умер мужчина 18.03 11:35

Сегодня, 18 марта, около обеда стало известно о трагедии, которая произошла на одном из избирательных участков города Карталы (Челябинская область). >>
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Уже по давно сложившейся традиции известный стронгмэн Эльбрус Нигматуллин пришел на выборы вместе с семьей. >>
Глава Челябинска выбрал президента и городской объект для благоустройства

Глава Челябинска выбрал президента и городской объект для благоустройства 18.03 11:27

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К 12.00 на Южном Урале проголосовали более четверти жителей 18.03 11:03

На Южном Урале к 12-00 проголосовали более четверти жителей, сообщили в областном избиркоме. >>

Явка на Южном Урале превышает среднероссийский уровень 18.03 10:53

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Глава южноуральского парламента Владимир Мякуш пришёл на выборы всей семьёй

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Литовченко согласился, что лучше ходить на выборы, чем оказаться на баррикадах

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