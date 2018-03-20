Потребительские кредиты Челиндбанка стали еще выгоднее

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» встречает наступившую весну обновленными условиями по потребительскому кредитованию.

Помимо сниженных ставок, заемщики могут оценить ряд преимуществ потребительского кредита от Челиндбанка:

• самостоятельный выбор заемщиком графика платежей (дифференцированный или аннуитет);

• отсутствие требования личного страхования;

• рефинансирование кредитов, полученных в других банках;

• минимум документов для оформления кредита;

• кредитование как наёмных работников, так и владельцев бизнеса;

• бесплатное смс-информирование и Интернет-банк;

• возможность оформления кредитной линии с отсрочкой первого платежа по кредиту на 1 год;

• срок кредитования – до 7 лет.

Особое внимание стоит обратить на возможность выбора графика погашения. Дифференцированные платежи позволяют значительно сэкономить на платежах по процентам за кредит.

Предложение доступно для всех категорий заемщиков: сотрудникам предприятий, обслуживаемых по зарплатным проектам, сотрудникам аккредитованных предприятий, пенсионерам, постоянным и новым клиентам Банка.

Для разных категорий клиентов действуют дополнительные скидки. Можно также удешевить кредит, оформив кредитную карту Банка, дающую дополнительные технологичные возможности использования заёмных средств без лишних затрат.

Оформить потребительский кредит на выгодных условиях можно во всех подразделениях Челиндбанка.

Подробная информация по телефону 8-800-5001-800 или на сайте Банка.