Новое программное обеспечение для дронов-доставщиков создали в Москве
20 марта 2018, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в Москве было создано новое программное обеспечение для дронов-доставщиков. Беспилотники в ближайшем будущем в автономном режиме смогут привозить людям товары.
Отмечается, что оператору придется заранее создать маршрут для коптера на каком-либо гаджете, а в дальнейшем дрон будет самостоятельно определять дорогу до конечной точки при помощи спутниковой навигации, передает M24.RU.
Обновленное ПО даст возможность увеличить длительность полета беспилотников, предполагается, что на одном заряде они смогут преодолевать до 30 километров. Вероятно, использоваться такие коптеры будут в крупных магазинах, на складах и предприятиях.
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