Страшное ДТП в Югре унесло жизни четверых спасателей
20 марта 2018, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что жертвами страшной автомобильной аварии в Югре, которая произошла накануне, стали сразу четыре спасателя. Данную информацию предоставила администрация поселка Куть-Ях.
Из-за плохой погоды "УАЗ" попал под самосвал, который двигался по встречной полосе на 646-м километре дороги Тюмень – Ханты-Мансийск, передает портал URA.RU.
В первой машине находились сотрудники поисково-спасательного отряда Алексей Варанкин, Сергей Вагин, Владимир Чудик, а также Александр Шадрин, все они погибли. Жители поселка планируют в скором времени начать собирать средства для помощи семьям мужчин.
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