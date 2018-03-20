Страшное ДТП в Югре унесло жизни четверых спасателей

Сегодня стало известно, что жертвами страшной автомобильной аварии в Югре, которая произошла накануне, стали сразу четыре спасателя. Данную информацию предоставила администрация поселка Куть-Ях.

Из-за плохой погоды "УАЗ" попал под самосвал, который двигался по встречной полосе на 646-м километре дороги Тюмень – Ханты-Мансийск, передает портал URA.RU.

В первой машине находились сотрудники поисково-спасательного отряда Алексей Варанкин, Сергей Вагин, Владимир Чудик, а также Александр Шадрин, все они погибли. Жители поселка планируют в скором времени начать собирать средства для помощи семьям мужчин.