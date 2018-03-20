Правительство выделило на зарплаты бюджетникам 20 млрд рублей

Сегодня стало известно, что российское правительство выделило из резервного фонда крупную сумму на зарплаты бюджетникам. Отмечается, что на данные цели будут направлены 20 миллиардов рублей.

Соответствующее распоряжение уже подписано, вследствие чего Министерство финансов Российской Федерации в скором времени получит ассигнования в вышеуказанном размере. Впоследствии эта сумма будет распределена в качестве дотаций субъектам страны, чтобы компенсировать дополнительные расходы на повешения заработных плат сотрудников бюджетной сферы, передает во вторник, 20 марта, портал "Газета.Ru".

Уточняется, что распределение дотаций уже также утверждено.