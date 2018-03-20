Актриса из популярного сериала становится кандидатом на пост мэра Нью-Йорка

Актрис из популярного сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон заявила о планах баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка. Российский зритель помнит ее по роли Миранды в известном телесериале.

Синтия Никсон – активистка Демократической партии, которая неоднократно критиковала действующего губернатора Эндрю Куомо. «Нью-Йорк – мой дом, - написала актриса в социальной сети. – Я выросла в маленькой квартирке на пятом этаже. Я провела всю свою жизнь в Нью-Йорке - здесь я встретила свою жену, здесь я воспитываю своих детей. Я люблю жителей Нью-Йорка, и я верю в нас. Мы можем сделать этот город лучше для нас и наших детей».

Многие эксперты считают, что шансы Никсон довольно малы. Действующий губернатор Эндрю Куомо, также представитель демократической партии, и у него за плечами уже два губернаторских срока. Более того, как пишет «Медуза», он пользуется поддержкой более 66% демократов, в то время как Никсон набрала лишь - 19.

Синтии Никсон 51 год. Наиболее известная ее телевизионная роль — Миранда в сериале «Секс в большом городе». За свою работу в театре она дважды получила премию «Тони».

Выборы губернатора Нью-Йорка пройдут 6 ноября 2018 года.