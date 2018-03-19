Макаревич удивился бурной реакции на слова о «злобных дебилах - россиянах»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивлен бурной реакцией, последовавшей на его высказывание о «спокойных, веселых и добрых» американцах и превращенных в России «людей в злобных дебилов». Захарова не оставила без внимания заявление Макаревича о «злобных дебилах»

Макаревич три года не был в США, приехав в Штаты написал пост в Facebook, что американца «спокойные, веселые и добрые», а в России пропаганда превращает «людей в злобных дебилов». Музыкант отметил, что не видит в своих высказываниях ничего вопиющего, и удивился, что в России возник такой ажиотаж вокруг его слов, - передает НСН.

Музыкант рассказал, что никаких провокаций в свой адрес по поводу комментария он не заметил, так как находится в США.

«На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием», — сказал он.