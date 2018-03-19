Макаревич удивился бурной реакции на слова о «злобных дебилах - россиянах»
19 марта 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивлен бурной реакцией, последовавшей на его высказывание о «спокойных, веселых и добрых» американцах и превращенных в России «людей в злобных дебилов».
Макаревич три года не был в США, приехав в Штаты написал пост в Facebook, что американца «спокойные, веселые и добрые», а в России пропаганда превращает «людей в злобных дебилов». Музыкант отметил, что не видит в своих высказываниях ничего вопиющего, и удивился, что в России возник такой ажиотаж вокруг его слов, - передает НСН.
Музыкант рассказал, что никаких провокаций в свой адрес по поводу комментария он не заметил, так как находится в США.
«На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием», — сказал он.
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