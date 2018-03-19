Елена Исимбаева решила сменить имидж, ее теперь не узнать
19 марта 2018, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева предстала перед поклонниками в новом имидже. Бывшая спортсменка в Инстаграме опубликовала фотографию с новой прической.
"Как вам моя новая прическа?" – подписала Елена снимок. Часть подписчиков увидела сходство Исинбаевой с комиком Екатериной Варнавой. Другим очень понравился новый образ: "Очень красиво и свежо!" Некоторые отмечают, что цвет волос очень хорош в отличие от выражения лица.
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