Поклонская о словах Макаревича «злобные россияне»:«Так это он себя имел в виду»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на высказывание музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, назвавшего россиян «злобными дебилами». Поклонская предположила, что Макаревич говорил о себе самом. Бортко и Скляр отреагировали на слова Макаревича о превращении россиян в дебилов

«Так это он себя имел в виду», — цитирует депутата ФАН.

Высказывание Андрея Макаревича, вернувшегося из США, о россиянах- «злобных дебилах», ранее прокомментировал парламентарий Владимир Бортко и коллеги Макаревича -музыканты Юрий Лоза и Александр Скляр.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Владимир Бортко не согласен с Макаревичем ни в политических убеждениях, ни в его высказывании. Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр посоветовал Макаревичу жить и выступать там, где живут добрые люди.

Мария Захарова призвала Макаревича и Ксению Собчак, которая назвала народ «генетическим отребьем», не оскорблять россиян.