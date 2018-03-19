Поклонская о словах Макаревича «злобные россияне»:«Так это он себя имел в виду»
19 марта 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на высказывание музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, назвавшего россиян «злобными дебилами». Поклонская предположила, что Макаревич говорил о себе самом.
«Так это он себя имел в виду», — цитирует депутата ФАН.
Высказывание Андрея Макаревича, вернувшегося из США, о россиянах- «злобных дебилах», ранее прокомментировал парламентарий Владимир Бортко и коллеги Макаревича -музыканты Юрий Лоза и Александр Скляр.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Владимир Бортко не согласен с Макаревичем ни в политических убеждениях, ни в его высказывании. Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр посоветовал Макаревичу жить и выступать там, где живут добрые люди.
Мария Захарова призвала Макаревича и Ксению Собчак, которая назвала народ «генетическим отребьем», не оскорблять россиян.
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