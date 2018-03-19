Захарова не оставила без внимания заявление Макаревича о «злобных дебилах»
19 марта 2018, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]
Мария Захарова прокомментировала слова певца Андрея Макаревича о россиянах, которых превращают в «злобных дебилов», напомнив об уровне поддержки на выборах Ксении Собчак, которая назвала народ «генетическим отребьем».
«Все, кто еще захочет назвать россиян «злобными дебилами» или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять – права такого не имеете!» – написала Захарова в своем Facebook.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что не понимает, почему его высказывание о россиянах вызвало такую бурную реакцию. Он отметил, что не видит в своих высказываниях ничего вопиющего, и удивился, что в России возник такой ажиотаж вокруг его слов.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лоза отреагировал на заявление Макаревича о россиянах
Бортко и Скляр отреагировали на слова Макаревича о превращении россиян в дебилов