Бортко и Скляр отреагировали на слова Макаревича о превращении россиян в дебилов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Владимир Бортко и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр отреагировали на высказывание музыканта Андрея Макаревича о россиянах, превращенных в «злобных дебилов». Макаревич считает, что россияне превращаются в «злобных дебилов»

По мнению Бортко, лидер группы «Машина времени» — хороший композитор. Но режиссер не согласен с Макаревичем ни в политических убеждениях, ни в его высказывании.

Депутат Владимир Бортко привёл в пример себя, как весёлого и замечательного человека. И призвал Макаревича посмотреть на него. Бортко считает, что таких как он хороших русских людей много, - передает RT.

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр заявил, что отреагировал на мнение Макаревича о том, что американцы «спокойнее и добрее» российских граждан, как обычный нормальный человек, который любит свою страну и живёт в ней. По словам Скляра, ему жалко Макаревича. Он рассказал о гастролях в Барнауле и отметил, как там хорошая публика. По его мнению, Андрей не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается. Он посоветовал Макаревичу жить и выступать там, где добрые люди.